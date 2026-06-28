Туристку на носилках эвакуировали с горного маршрута под Алматы

В Карасайском районе Алматинской области спасатели оказали помощь туристке, которая получила травму во время спуска с горного маршрута, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в районе водопада "Девичьи слезы" на высоте около 3100 метров над уровнем моря. Женщина 1988 года рождения оступилась, упала и травмировала копчик.

Прибывшие на место сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы уложили пострадавшую на специальные носилки и транспортировали ее до парковки Алмарасан, где передали бригаде скорой помощи.

Фото: МЧС РК

Также спасатели сопроводили еще двух женщин, находившихся на маршруте. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ночью 26 июня в районе Бутаковского водопада на высоте более 2000 м пятеро молодых людей 2007 года рождения потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу во время спуска с пика Букреева.

