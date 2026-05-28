Полицейский в прыжке сбил мопедиста в Туркестане – видео обсуждают и проверяют

В Казнете обсуждают видео из Туркестана, на котором запечатлена зрелищная операция по задержанию нарушителей. В один из моментов полицейский в прыжке сбивает мопедиста с ног, пока другой подозреваемый пытается скрыться, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети после просмотра остались в недоумении от действий полиции.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области отреагировали и объяснили, что произошло.

Так, 24 мая 2026 года в Туркестане водитель мопеда, совершая опасные маневры на проезжей части, подвергал опасности пассажира и других участников дорожного движения.

Уже при остановке водитель и его пассажир, бросив транспорт, пытались убежать, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции.

Кроме того, при проверке было установлено, что молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих документов. Транспорт не зарегистрирован.

"Мопед водворен на специализированную стоянку, а нарушитель привлечен к ответственности". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также отмечено, что видеозапись тщательно изучили и проведут проверку.

"После будет дана правовая оценка действиям сотрудников и принято соответствующее решение". Пресс-служба ДП Туркестанской области

10 апреля 2026 года к водителям мопедов с важным предупреждением обращалось Министерство внутренних дел (МВД).