#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
События

Полицейский в прыжке сбил мопедиста в Туркестане – видео обсуждают и проверяют

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:09 Фото: Zakon.kz
В Казнете обсуждают видео из Туркестана, на котором запечатлена зрелищная операция по задержанию нарушителей. В один из моментов полицейский в прыжке сбивает мопедиста с ног, пока другой подозреваемый пытается скрыться, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети после просмотра остались в недоумении от действий полиции.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области отреагировали и объяснили, что произошло.

Так, 24 мая 2026 года в Туркестане водитель мопеда, совершая опасные маневры на проезжей части, подвергал опасности пассажира и других участников дорожного движения.

Уже при остановке водитель и его пассажир, бросив транспорт, пытались убежать, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции.

Кроме того, при проверке было установлено, что молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих документов. Транспорт не зарегистрирован.

"Мопед водворен на специализированную стоянку, а нарушитель привлечен к ответственности".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также отмечено, что видеозапись тщательно изучили и проведут проверку.

"После будет дана правовая оценка действиям сотрудников и принято соответствующее решение".Пресс-служба ДП Туркестанской области

10 апреля 2026 года к водителям мопедов с важным предупреждением обращалось Министерство внутренних дел (МВД).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
12:50, 08 июля 2025
В Алматы мопедист намеренно сбил полицейского
"Разбил снеговика": в Казнете обсуждают видео с полицейским
11:06, 04 января 2024
"Разбил снеговика": в Казнете обсуждают видео с полицейским
Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица
21:41, 09 февраля 2025
Угон маршрутного автобуса попал на видео в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лукас рассказал о конфликте с Кызайбай
09:50, Сегодня
Лукас рассказала о конфликте с Кызайбай и вынужденном уходе из сборной РК по боксу
Бибисара Асаубаева
09:35, Сегодня
Бибисара Асаубаева проиграла в третьем туре Norway Chess 2026, но продолжает лидировать
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
09:28, Сегодня
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против "Алтаем" в КПЛ
Юлия Стародубцева
09:03, Сегодня
"Сенсация турнира": The Tennis Letter о провале Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: