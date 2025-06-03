Утренняя авария в Алматы: автомобиль влетел в АЗС
По данным специального корреспондента Zakon.kz, произошло столкновение двух автомобилей – Lexus RX350 и Mercedes-Benz E-Класса.
Оба автомобиля двигались по проспекту в западном направлении. За рулем Lexus была девушка.
Фото: Zakon.kz
Она двигалась по средней полосе и, подъезжая к заправке на окраине Алматы, решила завернуть на АЗС.
Фото: Zakon.kz
Параллельно с ней справа двигался Mercedes. Не ожидая такого маневра, его водитель пытался избежать столкновения, но девушка продолжила сворачивать на заправку.
Фото: Zakon.kz
Так между ними произошло столкновение, и вместо Lexus на заправку залетел Mercedes.
Фото: Zakon.kz
На пути у него встретилась заправочная колонка, и он влетел в нее, буквально сорвав ее с места. Сам автомобиль застрял в опоре заправочной станции.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники АЗС порошковыми огнетушителями опрыскали автомобиль, предотвратив его возгорание.
Фото: Zakon.kz
Управляющий заправочной станции сейчас подсчитывает убытки. Из-за повреждений АЗС в данный момент не работает.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Mercedes.
Фото: Zakon.kz
Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу. У водителя несколько переломов. По словам знакомых пострадавших, они буквально вылетели в лобовое стекло.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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