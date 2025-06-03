#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.37
583.73
6.46
Происшествия

Утренняя авария в Алматы: автомобиль влетел в АЗС

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 08:07 Фото: Zakon.kz
Утром 3 июня по проспекту Райымбека на окраине Алатауского района Алматы произошло ДТП. Инцидент затронул располагающуюся там заправочную станцию, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, произошло столкновение двух автомобилей – Lexus RX350 и Mercedes-Benz E-Класса.

Оба автомобиля двигались по проспекту в западном направлении. За рулем Lexus была девушка.

Фото: Zakon.kz

Она двигалась по средней полосе и, подъезжая к заправке на окраине Алматы, решила завернуть на АЗС.

Фото: Zakon.kz

Параллельно с ней справа двигался Mercedes. Не ожидая такого маневра, его водитель пытался избежать столкновения, но девушка продолжила сворачивать на заправку.

Фото: Zakon.kz

Так между ними произошло столкновение, и вместо Lexus на заправку залетел Mercedes.

Фото: Zakon.kz

На пути у него встретилась заправочная колонка, и он влетел в нее, буквально сорвав ее с места. Сам автомобиль застрял в опоре заправочной станции.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники АЗС порошковыми огнетушителями опрыскали автомобиль, предотвратив его возгорание.

Фото: Zakon.kz

Управляющий заправочной станции сейчас подсчитывает убытки. Из-за повреждений АЗС в данный момент не работает.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Mercedes.

Фото: Zakon.kz

Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу. У водителя несколько переломов. По словам знакомых пострадавших, они буквально вылетели в лобовое стекло.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее жуткое ДТП с автобусом произошло в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жуткое ДТП с автобусом в Астане: пострадали 10 человек
Происшествия
23:00, 02 июня 2025
Жуткое ДТП с автобусом в Астане: пострадали 10 человек
Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: есть пострадавшие
Происшествия
22:18, 02 июня 2025
Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: есть пострадавшие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: