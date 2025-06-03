Утренняя авария в Алматы: автомобиль влетел в АЗС

Утром 3 июня по проспекту Райымбека на окраине Алатауского района Алматы произошло ДТП. Инцидент затронул располагающуюся там заправочную станцию, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, произошло столкновение двух автомобилей – Lexus RX350 и Mercedes-Benz E-Класса.

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Оба автомобиля двигались по проспекту в западном направлении. За рулем Lexus была девушка.

Фото: Zakon.kz

Она двигалась по средней полосе и, подъезжая к заправке на окраине Алматы, решила завернуть на АЗС.

Фото: Zakon.kz

Параллельно с ней справа двигался Mercedes. Не ожидая такого маневра, его водитель пытался избежать столкновения, но девушка продолжила сворачивать на заправку.

Фото: Zakon.kz

Так между ними произошло столкновение, и вместо Lexus на заправку залетел Mercedes.

Фото: Zakon.kz

На пути у него встретилась заправочная колонка, и он влетел в нее, буквально сорвав ее с места. Сам автомобиль застрял в опоре заправочной станции.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники АЗС порошковыми огнетушителями опрыскали автомобиль, предотвратив его возгорание.

Фото: Zakon.kz

Управляющий заправочной станции сейчас подсчитывает убытки. Из-за повреждений АЗС в данный момент не работает.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Mercedes.

Фото: Zakon.kz

Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу. У водителя несколько переломов. По словам знакомых пострадавших, они буквально вылетели в лобовое стекло.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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