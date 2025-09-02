Землетрясение произошло в 319 км от Алматы

Казахстанские сейсмологи сегодня, 2 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК.

Согласно информации, землетрясение зарегистрировано в 12:58 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК. "Эпицентр расположен в 319 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Координаты эпицентра 40.782º с.ш. 78.865º в.д. Глубина – 5 км. Энергетический класс землетрясения – 12.3. Магнитуда MPV – 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64)... Алматы – 2 балла", – поделились подробностями в пресс-службе МЧС РК во вторник. В связи с этим казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении, которые необходимо продумать заранее: Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окон, люстр. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями. Материал по теме Ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений 1 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

