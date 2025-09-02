#АЭС в Казахстане
Происшествия

Землетрясение произошло в 319 км от Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 13:19 Фото: Zakon.kz
Казахстанские сейсмологи сегодня, 2 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК.

Согласно информации, землетрясение зарегистрировано в 12:58 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК.

"Эпицентр расположен в 319 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Координаты эпицентра 40.782º с.ш. 78.865º в.д. Глубина – 5 км. Энергетический класс землетрясения – 12.3. Магнитуда MPV – 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64)... Алматы – 2 балла", – поделились подробностями в пресс-службе МЧС РК во вторник.

В связи с этим казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении, которые необходимо продумать заранее:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окон, люстр.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

1 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

