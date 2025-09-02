Землетрясение произошло в 319 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Казахстанские сейсмологи сегодня, 2 сентября 2025 года, зарегистрировали землетрясение. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК.
Согласно информации, землетрясение зарегистрировано в 12:58 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК.
"Эпицентр расположен в 319 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Координаты эпицентра 40.782º с.ш. 78.865º в.д. Глубина – 5 км. Энергетический класс землетрясения – 12.3. Магнитуда MPV – 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64)... Алматы – 2 балла", – поделились подробностями в пресс-службе МЧС РК во вторник.
В связи с этим казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении, которые необходимо продумать заранее:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окон, люстр.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Материал по теме
Ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений
1 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript