Столкновение трех машин по пути из Алматы в Конаев: несколько человек серьезно пострадали
Как рассказал очевидец происшествия, по неизвестной причине в какой-то момент Toyota Camry красного цвета резко затормозила.
Фото: Zakon.kz
Тут же в автомобиль на полном ходу влетела Toyota Camry белого цвета.
Фото: Zakon.kz
После столкновения водители потеряли управление над обоими машинами, и их буквально закрутило по дороге.
Фото: Zakon.kz
В итоге красная Toyota улетела в отбойник.
Фото: Zakon.kz
А в белую Toyota на полном ходу врезалась Toyota Land Cruiser.
Фото: Zakon.kz
Все произошло молниеносно.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП госпитализированы шесть человек – водители и пассажиры всех автомобилей.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области водитель расправился с коровой прямо на месте ДТП.