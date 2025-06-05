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Происшествия

Столкновение трех машин по пути из Алматы в Конаев: несколько человек серьезно пострадали

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 01:16 Фото: Zakon.kz
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск, по пути в город Конаев, недалеко от села Заречное, произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец происшествия, по неизвестной причине в какой-то момент Toyota Camry красного цвета резко затормозила.

Фото: Zakon.kz

Тут же в автомобиль на полном ходу влетела Toyota Camry белого цвета.

Фото: Zakon.kz

После столкновения водители потеряли управление над обоими машинами, и их буквально закрутило по дороге.

Фото: Zakon.kz

В итоге красная Toyota улетела в отбойник.

Фото: Zakon.kz

А в белую Toyota на полном ходу врезалась Toyota Land Cruiser.

Фото: Zakon.kz

Все произошло молниеносно.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП госпитализированы шесть человек – водители и пассажиры всех автомобилей.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области водитель расправился с коровой прямо на месте ДТП.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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