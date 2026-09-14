Десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Туркестане

В Туркестане произошел пожар в 12-этажном жилом доме на 9-й улице. Возгорание началось на внешней обшивке здания и охватило участок с восьмого по 11-й этаж, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли подразделения МЧС. Спасатели одновременно приступили к тушению и эвакуации жильцов. По лестнице из дома вывели 63 человека, среди которых 12 детей.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Во время инцидента никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

МЧС призывает при пожаре или другой чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что леса горят сразу в пяти регионах Казахстана.