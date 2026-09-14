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Происшествия

Десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Туркестане

пожар в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 01:26 Фото: Zakon.kz
В Туркестане произошел пожар в 12-этажном жилом доме на 9-й улице. Возгорание началось на внешней обшивке здания и охватило участок с восьмого по 11-й этаж, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли подразделения МЧС. Спасатели одновременно приступили к тушению и эвакуации жильцов. По лестнице из дома вывели 63 человека, среди которых 12 детей.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Во время инцидента никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

МЧС призывает при пожаре или другой чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что леса горят сразу в пяти регионах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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