Туристка получила травму и застряла в горах Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Акмолинской области спасатели помогли женщине, получившей травму во время подъема на гору Болектау в Бурабайском районе, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел с 39-летней женщиной, которая не смогла самостоятельно спуститься из-за повреждения ноги.
Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую медицинскую помощь прямо на месте, наложили повязку и стабилизировали состояние.
После этого спасатели эвакуировали женщину с горной местности на квадроцикле в безопасную зону, где передали ее бригаде скорой помощи.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе в горах и в случае ЧС обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что спасатели и медики экстренно выехали на вызов в горы Алматы.
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