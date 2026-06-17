Туристка получила травму и застряла в горах Акмолинской области

В Акмолинской области спасатели помогли женщине, получившей травму во время подъема на гору Болектау в Бурабайском районе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел с 39-летней женщиной, которая не смогла самостоятельно спуститься из-за повреждения ноги.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую медицинскую помощь прямо на месте, наложили повязку и стабилизировали состояние.

После этого спасатели эвакуировали женщину с горной местности на квадроцикле в безопасную зону, где передали ее бригаде скорой помощи.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе в горах и в случае ЧС обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что спасатели и медики экстренно выехали на вызов в горы Алматы.