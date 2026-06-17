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Происшествия

Туристка получила травму и застряла в горах Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 20:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Акмолинской области спасатели помогли женщине, получившей травму во время подъема на гору Болектау в Бурабайском районе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел с 39-летней женщиной, которая не смогла самостоятельно спуститься из-за повреждения ноги.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую медицинскую помощь прямо на месте, наложили повязку и стабилизировали состояние.

После этого спасатели эвакуировали женщину с горной местности на квадроцикле в безопасную зону, где передали ее бригаде скорой помощи.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе в горах и в случае ЧС обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что спасатели и медики экстренно выехали на вызов в горы Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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