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Полицейские перехватили курьера с опасными веществами в области Жетысу

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Полицейским области Жетысу поступила оперативная информация, проверка которой привела к задержанию 19-летнего парня, подозреваемого в незаконном хранении и распространении наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 26 августа 2026 года рассказали, что в селе Балпық би Коксуского района около одной из автозаправочных станций остановили автомобиль Daewoo. В салоне находился 19-летний житель соседнего региона.

"При обыске автомобиля сотрудники полиции обнаружили пакет, обмотанный скотчем. Внутри находились 310 свертков с порошкообразным веществом, подготовленных для дальнейшего распространения. Согласно результатам исследования, среди изъятого обнаружены психотропные и наркотические вещества: мефедрон – более 65 граммов, α-PVP – более 79 граммов, а также около 17 граммов гашиша. Таким образом, сотрудниками полиции предотвращен дальнейший сбыт крупной партии наркотических средств и психотропных веществ", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные каналы поступления и дальнейшего распространения запрещенных веществ.

"Полиция области Жетысу напоминает: незаконный оборот наркотических средств влечет строгую уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков на территории региона продолжается", – резюмировали в ДП.

В Алматы ранее полицейские задержали мужчину, который демонстративно размахивал перед ними пакетиком с белым веществом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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