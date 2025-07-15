На Иссык-Куле утонул казахстанский спортсмен

21-летний боксер из Шымкента Ибрагим Ирисматов утонул на Иссык-Куле. Информация о трагедии распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В рассылке говорилось, что неподалеку в это время проходили учебно-тренировочные сборы казахстанской команды боксеров до 22 лет. Это вызвало вопросы о возможной связи происшествия со сборами.

Как сообщили изданию Otyrar в Управлении спорта Шымкента, Ибрагим Ирисматов действительно являлся спортсменом городского Клуба профессионального бокса (спортивно-оздоровительного комплекса).

Однако к официальным тренировкам на Иссык-Куле он отношения не имел.

"Молодой человек приехал в Кыргызстан за личные средства, исключительно с целью отдыха, и проживал на другой базе", – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Федерации бокса Казахстана также подтвердили, что в момент трагедии национальная сборная находилась на плановых сборах, а Ирисматов не числился в списках участников. Трагический случай не связан с подготовкой команды.

В начале июля на Капшагае произошла трагедия – утонула девушка. Очевидцем стал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, который заявил, что на пляже были "дикие" условия. Тогда в акимате города Конаева прокомментировали ситуацию.