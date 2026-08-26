Спящую казахстанку тайно сфотографировал сосед: чем закончилась история

Необычный и одновременно пугающий инцидент произошел в одном из сел Атбасарского района Акмолинской области. Ночной визит соседа закончился для местной жительницы обращением в правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент 26 августа 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, поводом для разбирательств стало заявление 20-летней девушки. Она сообщила полицейским, что сосед среди ночи незаконно забрался к ней в дом и сфотографировал ее, пока она спяла.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место и задержали фигуранта. Им оказался 37-летний местный житель.

"В ходе расследования установлено, что 37-летний мужчина действительно вошел в дом своей 20-летней соседки. Свой поступок он объяснил желанием поговорить с девушкой", – прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области корреспонденту Zakon.kz.

По данному факту стражи порядка уже возбудили уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотивы и причины поступка сельчанина. По результатам следствия будет принято окончательное процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что жилище граждан неприкосновенно, а любой незаконный визит в чужой дом влечет за собой уголовную ответственность. Стражи порядка призвали строго уважать личные границы и законные права окружающих.

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте. На юге Казахстана 56-летний мужчина устроил кровавую расправу и смертельно ранил своего оппонента.