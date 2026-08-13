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Происшествия

Мак и каннабис выращивал во дворе житель Туркестанской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:23 Фото: Zakon.kz
В Ленгере полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений. Под подозрением оказался 60-летний житель Толебийского района, который, как установило следствие, выращивал мак и каннабис во дворе своего дома, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска, проведенного с санкции суда, правоохранители обнаружили около 300 растений. Их изъяли в качестве вещественных доказательств. Как выяснилось, мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление.

"По факту незаконного выращивания наркосодержащих растений было проведено досудебное расследование. Материалы уголовного дела, состоящие из четырех томов, вместе с доказательствами передали в суд", сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В полиции напомнили, что незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений в Казахстане является уголовным правонарушением и влечет ответственность по закону.

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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