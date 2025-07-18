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Происшествия

Юноша упал с обрыва в горах Алматы: спасательная операция с участием вертолета шла несколько часов

спасатели Алматы перед полетом на спасение, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 09:24 Фото: Служба спасения
Вечером 17 июля 2025 года в горах Алматы развернули спасательную операцию: подросток упал с высоты 15 метров. На помощь пришли спасатели "109", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в службе спасения, 17 июля в 16:50 поступило сообщение о том, что трое 17-летних парней при спуске с вершины Три Брата сбились с маршрута.

"По информации заявителей, один из них сорвался с обрыва и потерял сознание. Связь с подростками поддерживалась по телефону, координаты были предоставлены. В 17:05 с Контрольно-спасательного поста "БАУ" выдвинулся экипаж спасателей службы спасения города Алматы в составе пяти человек и одной единицы техники. В 19:55 спасатели установили визуальный контакт с подростками – они находились в районе пика Терешковой. В 21:46 спасатели добрались до пострадавшего", – сообщили в ведомстве хронологию событий.

По предварительным данным, он упал с высоты около 15 метров. У пострадавшего были подозрения на переломы плеча, локтя, бедра, а также возможное повреждение позвоночника.

спасатели Алматы с пострадавшим подростком, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 09:24

Фото: Служба спасения

Поэтому его признали нетранспортабельным. И было принято решение эвакуировать пострадавшего вертолетом.

"Для оказания первичной медицинской помощи на плато Кок-Жайлау направили бригаду Центра медицины катастроф. Спасатели встретили медика и сопроводили к пострадавшему. Дополнительно с Контрольно-спасательного поста "Туюк-Су" и "Музтау" выдвинулись еще два экипажа спасателей для усиления работ на месте происшествия", – рассказали в Службе спасения.

Пострадавшего эвакуировали с труднодоступного горного участка при помощи авиации службы спасения Алматы и доставили в Детскую городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи.

Двоих его спутников тоже перевезли воздушным путем до аэропорта Боралдай, откуда они сами направились домой.

Помощь спасателей потребовалась еще одной группе туристов. В Алматинской области в горах Заилийского Алатау группа из шести человек, включая двух подростков, сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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