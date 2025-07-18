В Астане полностью сгорел рынок "Биг Шанхай"

В Астане 18 июля пожарным удалось потушить пожар в трехэтажном здании рынка "Биг Шанхай" в районе Байконыр по шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар полностью ликвидирован на площади 30 113 кв. м. Причина устанавливается.

"Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой. Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространение огня на близлежащие здания.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в ночь на 18 июля. Во время ликвидации ЧС пострадали трое спасателей. Двое из них после оказания медицинской помощи отпущены для амбулаторного лечения, один госпитализирован в городскую больницу для дальнейшего наблюдения и терапии.

