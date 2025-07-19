Взлет вертолета напугал посетителей Медеу в Алматы

В социальных сетях распространилось видео взлета вертолета "Казавиаспаса" на территории спортивного комплекса "Медеу". По словам очевидцев, многие были напуганы происходящим, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что борт далеко не сразу смог подняться в воздух, опасно накренился несколько раз и задел ветки деревьев.

В пресс-службе АО "Казавиаспас" пояснили, что взлет был плановым и состоялся с официальной площадки по предварительной заявке.

"Бортом управлял опытный пилот с большим налетом часов и подтвержденной квалификацией. Перед взлетом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции", – пояснили специалисты.

Также в "Казавиаспасе" отметили, что, по предварительным данным, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна:

"Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки. Авиаборт проверен бригадой оперативного реагирования – технических неисправностей не выявлено".

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