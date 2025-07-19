#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

Взлет вертолета напугал посетителей Медеу в Алматы

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 14:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В социальных сетях распространилось видео взлета вертолета "Казавиаспаса" на территории спортивного комплекса "Медеу". По словам очевидцев, многие были напуганы происходящим, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что борт далеко не сразу смог подняться в воздух, опасно накренился несколько раз и задел ветки деревьев.

В пресс-службе АО "Казавиаспас" пояснили, что взлет был плановым и состоялся с официальной площадки по предварительной заявке.

"Бортом управлял опытный пилот с большим налетом часов и подтвержденной квалификацией. Перед взлетом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции", – пояснили специалисты.

Также в "Казавиаспасе" отметили, что, по предварительным данным, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна:

"Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки. Авиаборт проверен бригадой оперативного реагирования – технических неисправностей не выявлено".

Ранее стало известно о трагедии в Астане, где на одной из строительных площадок порыв ветра опрокинул башенный кран. Сидящий в кабине работник погиб на месте происшествия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Он может скрыться": судья объяснил арест мужчины, напавшего на хирурга в Костанае
Происшествия
15:20, Сегодня
"Он может скрыться": судья объяснил арест мужчины, напавшего на хирурга в Костанае
Футболиста из Камеруна на восемь лет лишили свободы в Шымкенте
Происшествия
15:09, Сегодня
Футболиста из Камеруна на восемь лет лишили свободы в Шымкенте
Ветер обрушил башенный кран на стройке в Астане: погиб рабочий
Происшествия
13:21, Сегодня
Ветер обрушил башенный кран на стройке в Астане: погиб рабочий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: