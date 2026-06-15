Парковку у "Медеу" закрывают почти на полгода

На высокогорном спортивном комплексе (ВСК) "Медеу" временно закрывают парковку. Управление строительства Алматы прокомментировало Zakon.kz причины.

Согласно официальному заявлению:

"С 16 июня по декабрь 2026 года будет временно ограничен доступ на близлежащую парковку".

Известно, что ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ и необходимостью обеспечения безопасности на территории объекта.

"Медеу" – самый высокогорный спортивный комплекс в мире, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м.

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Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения.

О том, что легендарный "Медеу" готовится к масштабной перезагрузке, стало известно в октябре 2025 года. Полное завершение работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.