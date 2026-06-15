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События

Парковку у "Медеу" закрывают почти на полгода

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 12:33 Фото: pexels
На высокогорном спортивном комплексе (ВСК) "Медеу" временно закрывают парковку. Управление строительства Алматы прокомментировало Zakon.kz причины.

Согласно официальному заявлению:

"С 16 июня по декабрь 2026 года будет временно ограничен доступ на близлежащую парковку".

Известно, что ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ и необходимостью обеспечения безопасности на территории объекта.

"Медеу" – самый высокогорный спортивный комплекс в мире, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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