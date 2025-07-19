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Происшествия

Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей

Семья из четырех детей не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 17:31 Фото: pixabay
В Северном Казахстане водитель оказался в западне, когда у его автомобиля закончился бензин прямо в поле из грязи. Родители и их четверо детей смогли продолжить путь только после спасательной операции, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что инцидент случился в Акжарском районе, в 20 км от села Байтус. Именно там, на полевой дороге, застрял легковой автомобиль с шестью пассажирами, из которых четверо – дети.

"Машина увязла в грязи и у нее закончился бензин. На помощь прибыли спасатели МЧС на оперативной машине Toyota Hilux. Они доставили топливо и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги", – уточнили в ведомстве.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Путники благополучно продолжили свой путь.

В Семее военнослужащие МЧС спасли 15-летнего подростка, у которого свело ногу при купании.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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