Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей

В Северном Казахстане водитель оказался в западне, когда у его автомобиля закончился бензин прямо в поле из грязи. Родители и их четверо детей смогли продолжить путь только после спасательной операции, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что инцидент случился в Акжарском районе, в 20 км от села Байтус. Именно там, на полевой дороге, застрял легковой автомобиль с шестью пассажирами, из которых четверо – дети.

"Машина увязла в грязи и у нее закончился бензин. На помощь прибыли спасатели МЧС на оперативной машине Toyota Hilux. Они доставили топливо и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги", – уточнили в ведомстве.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Путники благополучно продолжили свой путь.

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