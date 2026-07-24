Смертельная трагедия случилась на крупном предприятии Казахстана

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23 июля 2026 года около 11:30 на территории одного из производственных объектов АО "АК Алтыналмас" произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК "Пустынное" Карим Рымбаев, передает пресс-служба компании. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами. "Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего. Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку", – говорится в сообщении. В компании настоятельно просят воздержаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться исключительно официальными данными, предоставляемыми уполномоченными государственными органами и пресс-службой АО "АК Алтыналмас". 22 июля 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения страны рассказали, что окажут необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшему при несчастном случае на территории ТОО "Aqtogai Milk" в Павлодарской области.

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