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Происшествия

Смертельная трагедия случилась на крупном предприятии Казахстана

Гибель рабочего компании Алтыналмас, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 05:00 Фото: rawpixel
23 июля 2026 года около 11:30 на территории одного из производственных объектов АО "АК Алтыналмас" произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК "Пустынное" Карим Рымбаев, передает пресс-служба компании. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего. Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку", – говорится в сообщении.

В компании настоятельно просят воздержаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться исключительно официальными данными, предоставляемыми уполномоченными государственными органами и пресс-службой АО "АК Алтыналмас".

22 июля 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения страны рассказали, что окажут необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшему при несчастном случае на территории ТОО "Aqtogai Milk" в Павлодарской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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