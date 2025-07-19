Подростка унесло на матрасе в озеро Балхаш: ее чудом спасли

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 19 июля спасли девочку, которую унесло в озеро Балхаш на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Торангалык Карагандинской области во время патрулирования побережья.

"Сотрудниками МЧС была спасена и доставлена на берег девочка, 2009 года рождения. Как установлено, ее унесло от берега из-за сильного ветра", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС в очередной раз призвало граждан соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей.