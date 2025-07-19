#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

Подростка унесло на матрасе в озеро Балхаш: ее чудом спасли

Озеро, Балхаш , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 20:15 Фото: pixabay
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 19 июля спасли девочку, которую унесло в озеро Балхаш на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Торангалык Карагандинской области во время патрулирования побережья.

"Сотрудниками МЧС была спасена и доставлена на берег девочка, 2009 года рождения. Как установлено, ее унесло от берега из-за сильного ветра", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС в очередной раз призвало граждан соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Тела подростка и мужчины достали из воды в Карагандинской области
Происшествия
18:03, Сегодня
Тела подростка и мужчины достали из воды в Карагандинской области
Четыре человека получили ожоги во время аварии на предприятии в Мангистау
Происшествия
17:59, Сегодня
Четыре человека получили ожоги во время аварии на предприятии в Мангистау
Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей
Происшествия
17:31, Сегодня
Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: