Подростка унесло на матрасе в озеро Балхаш: ее чудом спасли
Фото: pixabay
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 19 июля спасли девочку, которую унесло в озеро Балхаш на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в поселке Торангалык Карагандинской области во время патрулирования побережья.
"Сотрудниками МЧС была спасена и доставлена на берег девочка, 2009 года рождения. Как установлено, ее унесло от берега из-за сильного ветра", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС в очередной раз призвало граждан соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Семья с четырьмя детьми не смогла выбраться из грязи без помощи спасателей.
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