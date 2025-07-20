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Происшествия

Обнаженный мужчина сорвался с крыши 11-этажного дома в Актау

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 13:15 Фото: Zakon.kz
Трагедия случилась сегодня, 20 июля 2025 года, в пятом микрорайоне Актау. Сотрудники МЧС пытались помочь мужчине, но не успели, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Расследование продолжается. Будут установлены все обстоятельства случившегося", – сообщили правоохранители.

Мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда медиков.

Накануне, вечером 19 июля, в Павлодаре с третьего этажа общего балкона дома упал девятилетний мальчик. Отмечается, что ребенок имеет особые образовательные потребности.

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Андрей Дюсупов
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