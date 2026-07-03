Мощные подземные толчки зафиксировали у берегов Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился примерно в 115 км к северу от города Тернате, где проживает около 101 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 121 км.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что вечером 24 июня в Венесуэле произошло землетрясение. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Позже стало известно, что бывшая королева красоты и ее возлюбленный погибли под завалами.