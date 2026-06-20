Владелец заправки задержан после гибели женщины и двух детей в Актюбинской области

В Актюбинской области полиция возбудила уголовное дело после возгорания автомобиля на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), сообщает Zakon.kz.

Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 281 УК РК "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Владельца АГЗС задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в областном департаменте полиции.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Актюбинской области.

Ночью 19 июня три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них были дети.