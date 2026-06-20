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События

Владелец заправки задержан после гибели женщины и двух детей в Актюбинской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 17:50 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области полиция возбудила уголовное дело после возгорания автомобиля на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), сообщает Zakon.kz.

Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 281 УК РК "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Владельца АГЗС задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в областном департаменте полиции.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Актюбинской области.

Ночью 19 июня три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них были дети.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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