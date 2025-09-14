Пожилая женщина в Карагандинской области пошла за грибами в лес и потерялась на сутки
63-летняя женщина 13 сентября около 16:00 отправилась в Каркаралинский государственный национальный природный парк за грибами и потерялась, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, спасатели Карагандинской области искали ее всю ночь.
"Для обследования лесной территории спасатели привлекли беспилотный летательный аппарат и кинологический расчет. Сегодня днем поисковая группа МЧС обнаружила ее в лесу, в 8 км. от урочища Комиссаровка", – говорится в сообщении.
Как уточняется, спасенная была доставлена в зону отдыха, медицинская помощь ей не потребовалась.
Ранее сообщалось, что пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона.
