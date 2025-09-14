#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пожилая женщина в Карагандинской области пошла за грибами в лес и потерялась на сутки

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 19:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
63-летняя женщина 13 сентября около 16:00 отправилась в Каркаралинский государственный национальный природный парк за грибами и потерялась, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, спасатели Карагандинской области искали ее всю ночь. 

"Для обследования лесной территории спасатели привлекли беспилотный летательный аппарат и кинологический расчет. Сегодня днем поисковая группа МЧС обнаружила ее в лесу, в 8 км. от урочища Комиссаровка", – говорится в сообщении.

Как уточняется, спасенная была доставлена в зону отдыха, медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее сообщалось, что пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
