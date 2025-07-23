Пожар по повышенному рангу потушили в частном секторе Алматы
Фото: Zakon.kz
Днем 23 июля 2025 года в частном секторе Алматы разгорелся крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. Другие подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.
Известно, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по ул. Стальского Турксибского района в 15:20.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Прибыв на место, они установили горение открытым пламенем хозпостройки с переходом на частный жилой дом и хозпостройки соседнего дома на общей площади 200 кв. м.
Фото: Zakon.kz
"Незамедлительно были введены пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. Пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Пожар локализовали меньше чем за полчаса с момента прибытия, в 15:48.
В тушении было задействовано 32 л/с, 8 единиц техники.
21 июля в Алматы полыхал склад в Жетысуском районе.
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