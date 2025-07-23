Пожар по повышенному рангу потушили в частном секторе Алматы

Днем 23 июля 2025 года в частном секторе Алматы разгорелся крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. Другие подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Известно, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по ул. Стальского Турксибского района в 15:20.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прибыв на место, они установили горение открытым пламенем хозпостройки с переходом на частный жилой дом и хозпостройки соседнего дома на общей площади 200 кв. м.

Фото: Zakon.kz

"Незамедлительно были введены пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. Пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пожар локализовали меньше чем за полчаса с момента прибытия, в 15:48.

В тушении было задействовано 32 л/с, 8 единиц техники.

21 июля в Алматы полыхал склад в Жетысуском районе.