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Происшествия

Пожар по повышенному рангу потушили в частном секторе Алматы

пожар, Алматы, тушение, частный сектор, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:05 Фото: Zakon.kz
Днем 23 июля 2025 года в частном секторе Алматы разгорелся крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. Другие подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Известно, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по ул. Стальского Турксибского района в 15:20.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прибыв на место, они установили горение открытым пламенем хозпостройки с переходом на частный жилой дом и хозпостройки соседнего дома на общей площади 200 кв. м.

Фото: Zakon.kz

"Незамедлительно были введены пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. Пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пожар локализовали меньше чем за полчаса с момента прибытия, в 15:48.

В тушении было задействовано 32 л/с, 8 единиц техники.

21 июля в Алматы полыхал склад в Жетысуском районе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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