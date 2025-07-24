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Происшествия

В Алматы на чердаке дома планируют открыть хостел: жители возмущены, чиновники развели руками

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Жильцы многоквартирного дома №11 мкр. Орбита-4 узнали, что на чердаке их пятиэтажки откроют хостел, но чиновники рекомендовали им обратиться в суд, сообщает Zakon.kz.

Узнав о ремонте, жильцы не сразу смогли попасть на свой чердак. Двери оказались заперты на замок, передает КТК. Но все же соседи смогли попасть на чердак. Там в это время кипела работа.

Как уверяют жильцы, строители активно ломали несущие стены. Они и рассказали, что скоро здесь появится хостел.

Оказалось, техническое помещение КСК продал еще 20 лет назад. Люди уверяют, согласия на это никто из них не давал. Хозяин чердака отказался перед журналистами говорить на камеру, но пояснил, что недвижимость купил недавно и решил навести здесь порядок.

Жильцов такой ответ не устроил, и они обратились за помощью в акимат. Там подтвердили, изначально сделка купли-продажи была незаконной. Но помочь жильцам чиновники ничем не могут и предлагают обращаться в суд.

Юристы подтверждают, что соседям необходимо доказать незаконность всех сделок о продаже технического этажа.

22 июля стало известно, что информация о закрытии Центра инклюзивного образования в Алматы не соответствует действительности.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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