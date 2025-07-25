В Казахстане пропал вертолет: Минобороны и МЧС раскрыли подробности

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны (МО) уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.

"Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям". Пресс-служба МО РК

По поручению министра обороны Казахстана на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

В то же время в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предоставили другие подробности.

Так, по их данным, вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар.

"В операции участвуют подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда и авиация МЧС. Всего привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники". Пресс-служба МЧС РК

Поисково-спасательные работы продолжаются.