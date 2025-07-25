В Казахстане пропал вертолет: Минобороны и МЧС раскрыли подробности
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства обороны (МО) уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.
"Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям".Пресс-служба МО РК
По поручению министра обороны Казахстана на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.
В то же время в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предоставили другие подробности.
Так, по их данным, вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар.
"В операции участвуют подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда и авиация МЧС. Всего привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники".Пресс-служба МЧС РК
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript