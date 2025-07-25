#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Происшествия

В Казахстане пропал вертолет: Минобороны и МЧС раскрыли подробности

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 15:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны (МО) уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.

"Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям".Пресс-служба МО РК

По поручению министра обороны Казахстана на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

В то же время в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предоставили другие подробности.

Так, по их данным, вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар.

"В операции участвуют подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда и авиация МЧС. Всего привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники".Пресс-служба МЧС РК

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу
Происшествия
19:17, 24 июля 2025
Медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу
Видео с издевательством над ребенком взбудоражило Казнет
Происшествия
11:26, 24 июля 2025
Видео с издевательством над ребенком взбудоражило Казнет
Еще одно землетрясение произошло в Казахстане
Происшествия
10:58, 24 июля 2025
Еще одно землетрясение произошло в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: