Военный вертолет пропал в Алматинской области

В Алматинской области сегодня, 25 июля 2025 года, с радара пропал военный вертолет EC-145, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Сил воздушной обороны ВС РК на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили эту информацию:

"Вертолет пропал с радара, идут поиски".

Также отмечено, что полный комментарий будет предоставлен позже.

По предварительным данным, опубликованным в социальных сетях, на борту находились три члена экипажа.

16 июня 2025 года сообщалось, что вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин – Вульягмени.