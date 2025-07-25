Военный вертолет пропал в Алматинской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области сегодня, 25 июля 2025 года, с радара пропал военный вертолет EC-145, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Сил воздушной обороны ВС РК на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили эту информацию:
"Вертолет пропал с радара, идут поиски".
Также отмечено, что полный комментарий будет предоставлен позже.
По предварительным данным, опубликованным в социальных сетях, на борту находились три члена экипажа.
16 июня 2025 года сообщалось, что вертолет с американскими туристами потерпел крушение сразу после взлета в южном пригороде Афин – Вульягмени.
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