В Казахстане пропал вертолет: стали известны новые подробности
К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.
"Руководство на месте осуществляет командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он координирует действия всех задействованных подразделений".Пресс-служба Минобороны РК
Состав сил и средств:
Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облеты.
Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, семь БПЛА, два эхолота, водолазы и два кинологических расчета.
Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.
Акимат: два автомобиля, три плавсредства.
Как уточнили в министерстве, проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью.
С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа – они своевременно информируются о ходе операции.
Сложные условия проведения работ
Сорбулак – крупное озеро-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов:
- сложный подводный рельеф и заилиненное дно;
- переменная глубина (до 22 метров);
- замедленный водообмен;
- нулевая видимость, обилие ила и тины.
"Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащенности и слаженности действий всех участников операции. Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. О ходе и итогах будет сообщено дополнительно", – резюмировали в ведомстве.
25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. Минобороны и МЧС раскрыли подробности.