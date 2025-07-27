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Происшествия

В Казахстане пропал вертолет: стали известны новые подробности

как ищут пропавший в Алматинской области самолет, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 18:09 Фото: Минобороны РК
В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля. Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, сообщает Zakon.kz.

К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.

"Руководство на месте осуществляет командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он координирует действия всех задействованных подразделений".Пресс-служба Минобороны РК

Состав сил и средств:

Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облеты.

Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, семь БПЛА, два эхолота, водолазы и два кинологических расчета.

Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.

Акимат: два автомобиля, три плавсредства.

Как уточнили в министерстве, проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью.

С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа – они своевременно информируются о ходе операции.

Сложные условия проведения работ

Сорбулак – крупное озеро-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов:

  • сложный подводный рельеф и заилиненное дно;
  • переменная глубина (до 22 метров);
  • замедленный водообмен;
  • нулевая видимость, обилие ила и тины.
"Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащенности и слаженности действий всех участников операции. Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. О ходе и итогах будет сообщено дополнительно", – резюмировали в ведомстве.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. Минобороны и МЧС раскрыли подробности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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