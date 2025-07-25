Серьезный пожар вспыхнул в Алматинской области

Очевидцы прислали в Zakon.kz видео с места пожара в Алматинской области. Редакция запросила комментарий в пресс-службе ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, 25 июля пожарные ДЧС Алматинской области, сотрудники местного исполнительного органа, Иле Алатауского государственного национального природного парка выехали на место, чтобы потушить пожар, вспыхнувший в степи из-за сухой травы.

Инцидент произошел в селе Кыргаулды Карасайского района.

Ранее сообщалось, что медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу.