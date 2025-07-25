Серьезный пожар вспыхнул в Алматинской области
Фото: pixabay
Очевидцы прислали в Zakon.kz видео с места пожара в Алматинской области. Редакция запросила комментарий в пресс-службе ДЧС региона.
Как рассказали в ведомстве, 25 июля пожарные ДЧС Алматинской области, сотрудники местного исполнительного органа, Иле Алатауского государственного национального природного парка выехали на место, чтобы потушить пожар, вспыхнувший в степи из-за сухой травы.
Инцидент произошел в селе Кыргаулды Карасайского района.
Ранее сообщалось, что медики спасли из пожара большую семью с грудным ребенком в области Жетысу.
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