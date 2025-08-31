Три обгоревших тела нашли на месте крупного пожара в Алматинской области

30 августа в 15:50 в Карасайском районе, в районе села Турар, на площади 30 га загорелась сухая трава. В соцсетях распространилась информация о том, что на месте пожара были обнаружены три обгоревших тела. Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как рассказали в ведомстве, огонь с сухой травы перекинулся на семь дачных домов и шесть хозяйственных построек общей площадью 531 кв. м, а также на автомобиль марки Honda Civic, сеновал и навес фазенды 132 кв. м и жилой дом площадью 80 кв. м.

"На момент прибытия первых подразделений ДЧС наблюдалось открытое горение всей территории строений. В тушении пожара были задействованы общие силы и средства: 27 человек и 10 единиц техники ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, местные исполнительные органы. Благодаря оперативным действиям подразделений ДЧС Алматинской области в 00:20 пожар был локализован", – уточнили в департаменте.

Также в ведомстве подтвердили, что на месте пожара были найдены три обгоревших тела.

По факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Для установления причины пожара на месте работает дознание ДЧС Алматинской области

Ранее сообщалось, что в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади около 15 га.