Обнаружены фрагменты пропавшего военного вертолета – МЧС РК

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжают круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны РК, с которым ранее была потеряна связь в районе населенного пункта Отар, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июля 2025 года, заявили в пресс-службе МЧС РК:

"В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК".

Отмечается, что на месте работают спасатели МЧС, задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

"К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС", – добавили в пресс-службе ведомства.

25 июля 2025 года в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны РК. По предварительным данным Минобороны РК, на борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.