40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде

В Караганде спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры и эвакуировали из многоэтажки 40 человек, в том числе 17 детей, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в микрорайоне Степной-3 района имени Казыбек би. Загорелась квартира на шестом этаже десятиэтажного жилого дома.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС спасли из горящей квартиры мужчину. Одновременно жильцов начали выводить из здания по лестнице. Всего эвакуировали 40 человек, среди которых 17 детей.

Пожар удалось ликвидировать, не допустив дальнейшего распространения огня. Информация о пострадавших и причинах возгорания в сообщении МЧС не приводится.

Ранее крупный пожар вспыхнул на севере Казахстана.