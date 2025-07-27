Девять незаконных насосных установок обнаружили на реке Сырдарья

Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили девять насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из реки Сырдарья, сообщает Zakon.kz.

В результате возбуждено девять административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.

"С начала 2025 года сотрудники Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции выявили 62 человека, использовавших воду без разрешения на специальное водопользование. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 12,7 млн тенге", – рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Еще один факт недобросовестного водопользования установили сотрудники Тобол-Торгайской бассейновой инспекции. Речь идет об утечке в основной водопроводной трубе и неисправности прибора учета воды. В результате водопользователю был выписан штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее в Казахстане утвердили регламент по безопасности гидротехнических сооружений. В зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека ГТС распределили на классы опасности в порядке от наивысшего к наименьшему.