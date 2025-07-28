Жена и сын Шавката Рахмонова попали в ДТП: появилось видео с места аварии

В Департаменте полиции Жамбылской области сегодня, 28 июля 2025 года, опубликовали кадры с места смертельной аварии, которая произошла на 299-м км автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург в Мойынкумском районе, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы супруга бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, погибли две ее пассажирки. В ДП Жамбылской области факт аварии подтвердили, но при этом не назвали имен.

Теперь же в Instagram полиции региона появились кадры с места происшествия. Стражи порядка еще раз отметили, что проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснение причин произошедшего, автомашина водворена на специализированную стоянку.

Смертельное ДТП произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным ДП Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Фото: Instagram/jagdaikz

Позднее в Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что Рахмоновы (34-летняя женщина и 3-летний мальчик) госпитализированы в Шускую горбольницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Затем стало известно, что пострадавшие, написав расписку, выписались из больницы и выехали в Алматы.