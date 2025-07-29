#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
541.45
631.17
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
541.45
631.17
6.78
Происшествия

Проникал в дом через окно и воровал золото: в Жамбылской области раскрыли серию краж

серию краж раскрыли в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 18:40 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В дежурную часть поступило заявление от жителя Шуского района о том, что кто-то проник в его дом через окно и похитил золотые изделия и деньги на общую сумму 2 890 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего подозреваемого.

"В ходе следствия было установлено, что задержанный причастен к кражам имущества на общую сумму 3 450 000 тенге. Кроме того, подтверждена его причастность к семи аналогичным преступлениям, совершенным ранее". Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 п. 3 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

Ранее сообщалось, что воры в Италии сорвали часы за 300 тысяч евро с руки британского лорда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Стена четырехэтажного здания обрушилась в Караганде
Происшествия
17:15, Сегодня
Стена четырехэтажного здания обрушилась в Караганде
Пропавшего в горах Алматы 20-летнего парня нашли мертвым
Происшествия
16:32, Сегодня
Пропавшего в горах Алматы 20-летнего парня нашли мертвым
Эпичная погоня полиции за фурой попала на видео в Мангистау
Происшествия
15:03, Сегодня
Эпичная погоня полиции за фурой попала на видео в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: