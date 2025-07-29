Проникал в дом через окно и воровал золото: в Жамбылской области раскрыли серию краж

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

В дежурную часть поступило заявление от жителя Шуского района о том, что кто-то проник в его дом через окно и похитил золотые изделия и деньги на общую сумму 2 890 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. "В ходе следствия было установлено, что задержанный причастен к кражам имущества на общую сумму 3 450 000 тенге. Кроме того, подтверждена его причастность к семи аналогичным преступлениям, совершенным ранее". Пресс-служба ДП Жамбылской области По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 п. 3 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Ранее сообщалось, что воры в Италии сорвали часы за 300 тысяч евро с руки британского лорда.

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