Адвокат вымогал деньги у руководителя строительной компании в Астане

В Астане у руководителя одной из строительных компаний вымогали деньги, одним из шантажистов оказался адвокат, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими установлено, что двое мужчин на протяжении двух недель, путем шантажа, систематически оказывали давление на предпринимателя, требуя денежные средства и постепенно увеличивая сумму.

"Они угрожали распространением в социальных сетях сведений, которые могли бы негативно повлиять на деловую репутацию и деятельность компании. В итоге сумма требований составила 80 млн тенге. В целях пресечения противоправных действий законный представитель обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств, сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Интересно, что один из них является адвокатом", – отметили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего. Оба задержанных водворены в ИВС.

Полиция напоминает, что любые попытки давления, шантажа или получения денег незаконным путем будут пресекаться, а причастные лица установлены и привлечены к ответственности. Даже посредничество или содействие в подобных действиях также является уголовно наказуемым. Гражданам и предпринимателям при любых фактах угроз и вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

12 июня 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 участников преступной группы, действовавшей в исправительном учреждении №14, расположенном в поселке Заречный.