Адвокат вымогал деньги у руководителя строительной компании в Астане
Полицейскими установлено, что двое мужчин на протяжении двух недель, путем шантажа, систематически оказывали давление на предпринимателя, требуя денежные средства и постепенно увеличивая сумму.
"Они угрожали распространением в социальных сетях сведений, которые могли бы негативно повлиять на деловую репутацию и деятельность компании. В итоге сумма требований составила 80 млн тенге. В целях пресечения противоправных действий законный представитель обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств, сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Интересно, что один из них является адвокатом", – отметили полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего. Оба задержанных водворены в ИВС.
Полиция напоминает, что любые попытки давления, шантажа или получения денег незаконным путем будут пресекаться, а причастные лица установлены и привлечены к ответственности. Даже посредничество или содействие в подобных действиях также является уголовно наказуемым. Гражданам и предпринимателям при любых фактах угроз и вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию.
12 июня 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 участников преступной группы, действовавшей в исправительном учреждении №14, расположенном в поселке Заречный.