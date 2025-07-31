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Происшествия

Ссора переросла в побои: в Семее конфликт молодой пары попал на видео

девушку пытались похитить в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 19:43 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции области Абай проверили информацию, распространенную в соцсетях, о том, что якобы кто-то похитил девушку в Семее по улице Докучаева, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, молодая пара в автомобиле серьезно повздорила. 23-летний водитель, применивший физическое насилие в отношении девушки, привлечен к уголовной ответственности по факту нанесения побоев.

Кроме того, полицейскими выявлены и иные правонарушения – грубое нарушение правил дорожного движения и нарушение общественного порядка в ночное время.

"В целях предотвращения дальнейшего насилия полиция приняла меры по обеспечению безопасности пострадавшей. Девушка находится под защитой, с ней работают следователи. Департамент полиции области Абай подчеркивает: каждый случай угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается со всей строгостью закона", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что за избиение начальника-китайца осудили жителя Жамбылской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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