Ссора переросла в побои: в Семее конфликт молодой пары попал на видео

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции области Абай проверили информацию, распространенную в соцсетях, о том, что якобы кто-то похитил девушку в Семее по улице Докучаева, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, молодая пара в автомобиле серьезно повздорила. 23-летний водитель, применивший физическое насилие в отношении девушки, привлечен к уголовной ответственности по факту нанесения побоев. Кроме того, полицейскими выявлены и иные правонарушения – грубое нарушение правил дорожного движения и нарушение общественного порядка в ночное время. "В целях предотвращения дальнейшего насилия полиция приняла меры по обеспечению безопасности пострадавшей. Девушка находится под защитой, с ней работают следователи. Департамент полиции области Абай подчеркивает: каждый случай угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается со всей строгостью закона", – заявили в полиции. Ранее сообщалось, что за избиение начальника-китайца осудили жителя Жамбылской области.

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