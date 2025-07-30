За избиение начальника-китайца осудили жителя Жамбылской области

На рабочем месте произошел конфликт между подчиненным и руководителем. Ссора началась из-за табеля отработанного времени, который начальник отказался подписывать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Мойынкумского районного суда, уголовное дело в отношении Д. рассмотрено по факту нанесения побоев. В процессе установлено, что побои не повлекли причинение легкого вреда здоровью (ст. 109-1 ч. 1 УК). Тем не менее, суд принял решение наказать рабочего.

Судом установлено, что инцидент произошел в июне 2025 года. Работник завода – подсудимый Д. – подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы тот подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника работник пустился врукопашную.

"У мужчин возник спор, завязалась ссора. Подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу, причинив ему физическую боль и травму. Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела", – говорится в материалах суда.

На суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил его не наказывать строго. Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального ущерба и судебных расходов.

"Санкция ч. 1 ст. 109-1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 25 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном". Пресс-служба Мойынкумского районного суда

В результате приговором суда Д. признан виновным по ч. 1 ст. 109-1 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге).

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. тенге и представительские расходы.

Приговор не вступил в законную силу.

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