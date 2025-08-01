Мать выбросила детей из окна в Павлодаре: один из малышей скончался
Фото: akorda.kz
В Павлодаре полуторогодовалый мальчик, доставленный в больницу после трагедии 30 июля, умер вечером 1 августа. Несмотря на усилия врачей, многочисленные травмы оказались смертельными, сообщает Zakon.kz.
Второй ребенок, по данным медиков, продолжает находиться в тяжелом состоянии.
Ранее мы рассказывали, что женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек. Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Также известно, что их мать остается в стабильно тяжелом состоянии.
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