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Общество

"Остановка сердца, удалена почка": что известно о состоянии детей, выброшенных матерью в Павлодаре

дети, здоровье, состояние. врачи, мать выбросила из окна, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:52 Фото: pexels
30 июля 2025 года жителей Казахстана потрясла новость о детях, выброшенных матерью из окна пятого этажа в Павлодаре. Женщина выпрыгнула вслед за малышами. В настоящее время врачи борются за их жизнь, сообщает Zakon.kz.

У ребенка 2024 года рождения вечером 30 июля произошла остановка сердца. Но врачам удалось его спасти. Также известно, что из-за ухудшения состояния и внутреннего кровотечения пришлось удалить сильно поврежденную левую почку.

"Состояние ребенка нестабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Гемодинамика продолжается вазопрессорами", – уточнил Мерхат Амренов, врач-реаниматолог КГП на ПХВ "Павлодарская областная детская больница".

Что касается второго ребенка 2017 года рождения, то его состояние стабильно тяжелое.

"Сознание ясное, дыхание самостоятельное", – добавили в больнице.

Также известно, что их мать остается в стабильно тяжелом состоянии.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:52
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама

Ранее мы рассказывали, что женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек. Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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