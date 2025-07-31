"Остановка сердца, удалена почка": что известно о состоянии детей, выброшенных матерью в Павлодаре
У ребенка 2024 года рождения вечером 30 июля произошла остановка сердца. Но врачам удалось его спасти. Также известно, что из-за ухудшения состояния и внутреннего кровотечения пришлось удалить сильно поврежденную левую почку.
"Состояние ребенка нестабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Гемодинамика продолжается вазопрессорами", – уточнил Мерхат Амренов, врач-реаниматолог КГП на ПХВ "Павлодарская областная детская больница".
Что касается второго ребенка 2017 года рождения, то его состояние стабильно тяжелое.
"Сознание ясное, дыхание самостоятельное", – добавили в больнице.
Также известно, что их мать остается в стабильно тяжелом состоянии.
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