#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
543.24
619.89
6.78
Происшествия

Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
ДТП со смертельным исходом случилось на трассе "Алматы – Екатеринбург" утром 3 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Водитель мотоцикла, двигаясь в сторону Балхаша, врезался в патрульную машину Kia Sportage.

"42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело", – рассказал замначальника Департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Назначены соответствующие экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее жительницу Алматы госпитализировали после ДТП с деревом. 20-летняя девушка не справилась с управлением Daimler Chrysler и вылетела с дороги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Мангистауской области свадьба обернулась массовой дракой – видео
Происшествия
21:38, 02 августа 2025
В Мангистауской области свадьба обернулась массовой дракой – видео
В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад
Происшествия
19:11, 02 августа 2025
В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад
Мусорный полигон вернули государству в области Жетысу из-за многочисленных нарушений
Происшествия
17:23, 02 августа 2025
Мусорный полигон вернули государству в области Жетысу из-за многочисленных нарушений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: