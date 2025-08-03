Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды
Фото: Zakon.kz
ДТП со смертельным исходом случилось на трассе "Алматы – Екатеринбург" утром 3 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Водитель мотоцикла, двигаясь в сторону Балхаша, врезался в патрульную машину Kia Sportage.
"42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело", – рассказал замначальника Департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.
Назначены соответствующие экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее жительницу Алматы госпитализировали после ДТП с деревом. 20-летняя девушка не справилась с управлением Daimler Chrysler и вылетела с дороги.
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