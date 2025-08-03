#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
543.24
619.89
6.78
Происшествия

В Алматинской области потушен природный пожар: сгорело 40 гектаров

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 18:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пожар в горной местности Карасайского района Алматинской области, вспыхнувший сегодня, 3 августа, возле села Долан, успешно ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, огонь охватил сухую траву и кустарники на площади около 40 гектаров. Тушение осложнялось труднодоступным рельефом, отсутствием подъездных путей и густой растительностью.

В борьбе с огнем были задействованы более 100 человек и 20 единиц техники от ДЧС Алматинской области, Иле-Алатауского нацпарка, местных исполнительных органов и воинской части 28237 МЧС РК.

К ликвидации также подключился вертолет АО "Казавиаспас", который совершил 8 сбросов воды – всего 24 тонны.

По информации спасателей, пострадавших нет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Природный пожар тушат в Алматинской области
Происшествия
17:00, Сегодня
Природный пожар тушат в Алматинской области
Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды
Происшествия
13:14, Сегодня
Мотоциклист врезался в патрульную машину и погиб близ Караганды
В Мангистауской области свадьба обернулась массовой дракой – видео
Происшествия
21:38, 02 августа 2025
В Мангистауской области свадьба обернулась массовой дракой – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: