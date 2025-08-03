В Алматинской области потушен природный пожар: сгорело 40 гектаров

Пожар в горной местности Карасайского района Алматинской области, вспыхнувший сегодня, 3 августа, возле села Долан, успешно ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, огонь охватил сухую траву и кустарники на площади около 40 гектаров. Тушение осложнялось труднодоступным рельефом, отсутствием подъездных путей и густой растительностью.

В борьбе с огнем были задействованы более 100 человек и 20 единиц техники от ДЧС Алматинской области, Иле-Алатауского нацпарка, местных исполнительных органов и воинской части 28237 МЧС РК.

К ликвидации также подключился вертолет АО "Казавиаспас", который совершил 8 сбросов воды – всего 24 тонны.

По информации спасателей, пострадавших нет.