#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
Происшествия

Туристка упала с высоты шести метров в горах Карагандинской области

Горы, ЧП, МЧС РК, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 20:15 Фото: pixabay
Инцидент произошел в урочище Бектау-Ата, расположенном в Ортадересинском сельском округе Актогайского района, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшей оказалась 29-летняя женщина. Как выяснили спасатели, прогуливаясь в горной местности, она упала с высоты около шести метров и получила травмы. Из-за полученных повреждений пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно.

"Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая лежала и не могла самостоятельно встать. Они положили пострадавшую на медицинскую носилки, зафиксировали ремнями, после чего в пешем порядке транспортировали до ожидавшей у подножья горы кареты скорой помощи", – рассказали в МЧС.

Уточняется, что ее доставили в Балхашскую городскую больницу.

А ранее мы писали о ЧП в алматинских горах, где потерялся двухлетний ребенок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Фиктивные свидетельства и обучение без машин: несколько автошкол закрыли в Мангистау
Происшествия
20:32, Сегодня
Фиктивные свидетельства и обучение без машин: несколько автошкол закрыли в Мангистау
Взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане
Происшествия
19:47, Сегодня
Взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане
Серьезное ДТП на Медеу: врачи борются за жизнь велосипедиста
Происшествия
15:40, Сегодня
Серьезное ДТП на Медеу: врачи борются за жизнь велосипедиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: