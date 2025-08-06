Туристка упала с высоты шести метров в горах Карагандинской области

Инцидент произошел в урочище Бектау-Ата, расположенном в Ортадересинском сельском округе Актогайского района, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшей оказалась 29-летняя женщина. Как выяснили спасатели, прогуливаясь в горной местности, она упала с высоты около шести метров и получила травмы. Из-за полученных повреждений пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно.

"Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая лежала и не могла самостоятельно встать. Они положили пострадавшую на медицинскую носилки, зафиксировали ремнями, после чего в пешем порядке транспортировали до ожидавшей у подножья горы кареты скорой помощи", – рассказали в МЧС.

Уточняется, что ее доставили в Балхашскую городскую больницу.

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