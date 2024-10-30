"Лучше гор могут быть только горы": балхашец покорил все вершины Бектау-ата за один день

Житель города Балхаш поднялся на все 9 вершин Бектау-ата за один день. Павел Новокшонов совершил трейловый марафон по урочищу и поставил местный рекорд. Как ему удалось это сделать, узнал корреспондент Zakon.kz.

Трейлраннинг – это бег по природному рельефу, его приверженцы прокладывают себе маршрут по холмам и горам. Популярное в мире направление – новое для нашей страны. Освоить его решил житель Балхаша Павел Новокшонов. Осуществить забег он решил по урочищу Бектау-ата и за один день покорил все его вершины.

Фото из архива Павла Новокшонова

Павел знает заказник, как свои пять пальцев. За несколько лет он обошел его, можно сказать, вдоль и поперек. Мужчина сам активно исследует удивительный природный ландшафт и водит на экскурсии местных жителей и туристов. Но и этого ему показалось мало.

Фото из архива Павла Новокшонова/Гора Пик - самая высокая точка Бектау-ата

"Идея возникла года три назад. Тогда я задумал сразу три больших проекта, которые никто до меня не делал. Это первое зимнее одиночное восхождение на пик. Его я осуществил в 2023 году. Потом траверс горы Сарыкулжа (Трехзубка), я с ребятами прошел все вершины этого массива одним разом. И вот самый сильный вызов был – это пройти все 9 горных вершин в урочище за один день. Я думал, что можно было сделать такого выдающегося и масштабного, и решил, что это разом за один день пройти все горы в Бектау-ата", — поделился Павел.

Фото из архива Павла Новокшонова/Самые высокие горы в урочище Бектау-ата - Пик и Сарыкулжа

Такая задумка требовала хорошей физической формы. И наш герой начал готовиться – бегал кроссы, делал силовые упражнения, ходил в походы. И когда организм был готов, направился к цели.

"⁠Самое сложное было вначале, воздух был холодным, а ветер – сильным. Я нес все на себе: рюкзак с водой и едой, трекинговые палки, сменную обувь, так как по равнинам и некрутым склонам я бегал в беговых кроссовках, а на крутых склонах надевал трекинговую обувь. Сразу ощутил нагрузку со старта", — рассказал балхашец.

Фото из архива Павла Новокшонова/На фоне Пика

Тяжелее всего, как признается Павел, было после пятой вершины. Предстоял сложный подъем на гору Сарыкулжа, или, как ее еще называют, Трехзубку. Она имеет крутые склоны, подняться по которым – та еще задача.

Фото из архива Павла Новокшонова

"После этой горы меня встретила моя семья. Она ждала меня с другой стороны горы, где я впервые нормально отдохнул и перекусил. После побежал дальше к трем оставшимся западным горам, расстояние до них было большое. На две крайние вершины пришлось подниматься в темноте с фонарем", — добавил он.

Фото из архива Павла Новокшонова

Забег и подъем на 9 вершин занял 13 часов. За это время наш герой прошел около 42 километров.

Фото из архива Павла Новокшонова





"Все эти три проекта я считаю очень значимыми в истории горных восхождений. Я многое сделал и прошел в наших горах, поэтому эта идея как бы сама собой появилась. ⁠Целей было несколько. В первую очередь, конечно, это вызов самому себе. Хотел узнать, на что способен и готов ли к большему. Также я сделал это для развития туризма и спорта в родном Балхаше. Сейчас эта сфера стоит на месте, никто, кроме меня, ее не продвигает, и мне хочется этим привлечь как можно больше людей, альпинистов, скалолазов, спортсменов", — сказал активист.

Фото из архива Павла Новокшонова

Своим марафоном Павел Новокшонов показал, что в Бектау-ата можно не только ездить на пикники и любоваться пейзажами, но и заниматься спортом, устраивать забеги по пересеченной местности. Он планирует и дальше ставить рекорды. А в мечтах – добраться до Гималаев.

Фото из архива Павла Новокшонова

"У нас есть ребята, которые ездили в Алматы, например, чтобы поучаствовать в забегах по пересеченной местности, но ведь все это можно устроить и у нас. Было бы здорово, если бы спортивные федерации взялись за это". Павел Новокшонов

Фото из архива Павла Новокшонова

Но при этом он отмечает, что неподготовленному человеку в горах делать нечего.

"Обязательно нужен горный опыт, умение ориентироваться на местности, а также хорошая физическая подготовка и четкий план. Я тщательно к этому готовился долгое время, ко всему подошел с умом. Сделал заброску с водой на пару гор за несколько недель до задуманного. Продумал маршрут, подобрал погоду, и все получилось!". Павел Новокшонов

Фото из архива Павла Новокшонова

"Хочется развить наш край, нашу уникальную природу, наш Бектау-ата, чтобы весь мир знал об этом месте. Ведь это очень древние горы, у которых богатая история. Хотелось бы, чтобы люди всегда с уважением относились к природе, и сохраняли ее первозданный вид". Павел Новокшонов

Фото из архива Павла Новокшонова

Балхашец продвигает не только горный туризм и спорт, но и бережное отношение к природе. В своих походах он всегда собирает мусор, оставленный другими, и приучает к этому последователей.

