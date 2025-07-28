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Происшествия

Ребенка унесло вглубь Алаколя на водном аттракционе

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 14:07 Фото: primeminister.kz
Отдых на популярном побережье Алаколя едва не закончился плачевно. Порыв ветра унес ребенка в озеро. К счастью, на месте был полицейский, который бросился в воду и спас его, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области рассказали детали произошедшего. Как оказалось, шестилетний мальчик, отдыхавший с родными, захотел прокатиться на водном аттракционе – аквазорбе, большом надувном шаре, который держался на длинной веревке.

Известно, что организаторы передали трос дедушке, но внезапный порыв ветра вырвал канат из рук. Шар с ребенком быстро понесло от берега на глубину.

К счастью, в этот момент в воде оказался майор Талгат Оспанов – сотрудник Департамента полиции ВКО, который проводил отпуск с семьей.

"На помощь бросились дедушка и отец мальчика, но первым к ребенку добрался страж порядка. Общими усилиями удалось вернуть мальчика на берег живым и невредимым".Пресс-служба ДП ВКО

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Немного ранее стало известно, что на озере четверо подростков попали в беду из-за сломанного катамарана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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