Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Схватила за волосы и била ногами: в Шымкенте женщину наказали за нападение в автобусе

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:06 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 8 августа суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, напавшей на пассажирку городского автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам, 25 июня 2025 года подсудимая С., находясь в автобусе маршрута №21, из хулиганских побуждений напала на женщину. Она схватила потерпевшую за волосы, дергала ее и несколько раз ударила ногой. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.

В суде вина С. была подтверждена видеозаписью происшествия, результатами экспертизы и другими материалами дела.

Гособвинение просило назначить С. наказание в виде одного года ограничения свободы. Потерпевшая просила применить к подсудимой строгое наказание. С. свою вину признала и просила не лишать ее свободы, сославшись на наличие несовершеннолетнего ребенка.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и приговорил женщину к одному году ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане подростки устроили опасную поездку, зацепившись за маршрутный автобус. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
