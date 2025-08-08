Схватила за волосы и била ногами: в Шымкенте женщину наказали за нападение в автобусе
Как сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам, 25 июня 2025 года подсудимая С., находясь в автобусе маршрута №21, из хулиганских побуждений напала на женщину. Она схватила потерпевшую за волосы, дергала ее и несколько раз ударила ногой. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.
В суде вина С. была подтверждена видеозаписью происшествия, результатами экспертизы и другими материалами дела.
Гособвинение просило назначить С. наказание в виде одного года ограничения свободы. Потерпевшая просила применить к подсудимой строгое наказание. С. свою вину признала и просила не лишать ее свободы, сославшись на наличие несовершеннолетнего ребенка.
Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и приговорил женщину к одному году ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
