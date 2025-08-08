В Актау полиция расследует гибель 16-летнего парня

Фото: Zakon.kz

Жители 17-го микрорайона города Актау рассказали в соцсетях о том, что под их окнами лежало тело неизвестного человека, накрытое тканью. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, погибшим оказался 16-летний подросток, который погиб, спрыгнув с высотного дома. "По факту произошедшего начато расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Подросток состоял на учете в психдиспансере", – заявили в полиции. Ранее сообщалось, что в Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство.

