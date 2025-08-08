#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Архив новостей
Происшествия

В Актау полиция расследует гибель 16-летнего парня

самоубийство в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 18:38 Фото: Zakon.kz
Жители 17-го микрорайона города Актау рассказали в соцсетях о том, что под их окнами лежало тело неизвестного человека, накрытое тканью. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, погибшим оказался 16-летний подросток, который погиб, спрыгнув с высотного дома.

"По факту произошедшего начато расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Подросток состоял на учете в психдиспансере", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина выпал с восьмого этажа и скончался на месте. Следователи разбираются, был ли это суицид или преднамеренное убийство.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
