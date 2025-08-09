54-летнего наркосбытчика задержал спецназ в Актау

Мужчину с запрещенными веществами поймали с поличным, сообщает Zakon.kz.

Сам инцидент произошел 31 июля, однако запись задержания появилась только сейчас, пишет Lada.kz.

По данным Департамента полиции региона, события разворачивались в шестом микрорайоне города, где сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно с бойцами спецподразделения "Беркут" задержали 54-летнего местного жителя. При обыске у него изъяли наркотические вещества. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 296 УК РК "Незаконный оборот наркотиков". Также составлен административный протокол по статье 440-1 КоАП РК "Немедицинское употребление наркотиков".

Между тем в Туркестанской области обнаружили тайное поле конопли.