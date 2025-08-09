#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

Жительница Алматы мыла окно и повисла на высоте пяти этажей

ДЧС Алматы, автолестница, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 17:02 Фото: ДЧС Алматы
Историю чудесного спасения алматинки, которая оступилась и повисла на высоте пятого этажа, когда мыла окно, рассказали в ДЧС мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в обед 9 августа 2025 года в одной из 12-этажек микрорайона Алгабас.

"При падении женщина успела зацепиться за кронштейн внешнего блока кондиционера и повисла на высоте пяти этажей, но в любой момент могла сорваться", – рассказали в ДЧС.

На вызов немедленно выехали расчеты ДЧС, пожарная автолестница, бригады скорой помощи, полиция и спасатели РОСО.

"Диспетчер службы 112 Даулет Кушкурбаев связался с очевидцем и попросил его успокоить женщину, чтобы она не пыталась вылезти и сохраняла спокойствие, удерживаясь за подоконник", – рассказали в департаменте.

Уже через считанные минуты к месту прибыл пожарный расчет ПЧ-14. Начальник караула Аскар Ауганбай организовал развертывание автолестницы. С ее помощью спасатели поднялись и аккуратно сняли женщину с опасной высоты. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Ранее спасатели в Атырау пришли на помощь хозяевам квартиры, в окно которой залетела летучая мышь. Выбраться на улицу самостоятельно она не могла, а жильцы побоялись трогать ее и обратились в МЧС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Казахстанцу вернули машину за 30 млн, которую пытались угнать мошенники
Происшествия
17:58, Сегодня
Казахстанцу вернули машину за 30 млн, которую пытались угнать мошенники
Спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау
Происшествия
16:08, Сегодня
Спасатели пришли на помощь летучей мыши в Атырау
Крушение вертолета в Алматинской области: найдено тело одного из пропавших членов экипажа
Происшествия
13:20, Сегодня
Крушение вертолета в Алматинской области: найдено тело одного из пропавших членов экипажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: