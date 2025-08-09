Жительница Алматы мыла окно и повисла на высоте пяти этажей

Историю чудесного спасения алматинки, которая оступилась и повисла на высоте пятого этажа, когда мыла окно, рассказали в ДЧС мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в обед 9 августа 2025 года в одной из 12-этажек микрорайона Алгабас.

"При падении женщина успела зацепиться за кронштейн внешнего блока кондиционера и повисла на высоте пяти этажей, но в любой момент могла сорваться", – рассказали в ДЧС.

На вызов немедленно выехали расчеты ДЧС, пожарная автолестница, бригады скорой помощи, полиция и спасатели РОСО.

"Диспетчер службы 112 Даулет Кушкурбаев связался с очевидцем и попросил его успокоить женщину, чтобы она не пыталась вылезти и сохраняла спокойствие, удерживаясь за подоконник", – рассказали в департаменте.

Уже через считанные минуты к месту прибыл пожарный расчет ПЧ-14. Начальник караула Аскар Ауганбай организовал развертывание автолестницы. С ее помощью спасатели поднялись и аккуратно сняли женщину с опасной высоты. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Ранее спасатели в Атырау пришли на помощь хозяевам квартиры, в окно которой залетела летучая мышь. Выбраться на улицу самостоятельно она не могла, а жильцы побоялись трогать ее и обратились в МЧС.