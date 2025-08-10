Крушение вертолета в Алматинской области: второе тело нашли на озере Сорбулак

Еще одно тело найдено сегодня, 10 августа 2025 года, в районе падения военного вертолета EC-145, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подняли со дна озера Сорбулак второго погибшего при крушении воздушного судна.

"Проводится процедура опознания с участием компетентных органов", – сообщили в Минобороны.

Поисковые работы ведут в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств.

Фото: Министерство обороны РК

Вчера, 9 августа, удалось обнаружить первого погибшего из троих членов экипажа, а также фрагменты самого вертолета.

25 июля 2025 года в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны РК. На борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Первые фрагменты воздушного судна были обнаружены 26 июля 2025 года.