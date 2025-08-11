В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета

Сегодня, 11 августа 2025 года, похоронили одного из военных, погибших при крушении вертолета в в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Погибший Бахтияр Ержигитов был уроженцем Павлодарской области. Об этом рассказал аким региона Асаин Байханов.

"Сегодня родные и близкие простились с Бахтияром Ержигитовым – нашим земляком из села Шалдай Щербактинского района. Когда над озером Сорбулак военный вертолет перестал выходить на связь, мы до последнего надеялись и верили в благополучный исход… Но судьба распорядилась иначе", – написал он в Telegram.

Байханов продолжил, что Бахтияр был единственным сыном в семье и с юности посвятил себя службе Родине. После военного училища в Актобе и института им. Талгата Бегельдинова он служил в Семее, затем в Жетыгене, пройдя путь от бортинженера до майора. Ему было всего 32 года.

"От имени всех жителей Павлодарской области выражаю искренние соболезнования супруге Раушан, детям Ахмаду и Айлин, родителям Саниолле Ержигитовичу и Айман Задашевне. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить Бахтияра как мужественного и преданного сынa своей страны". Асаин Байханов

25 июля 2025 года в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны РК. На борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Первые фрагменты воздушного судна обнаружили 26 июля 2025 года. Тела двух погибших военных нашли 9 и 10 августа.