#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
События

В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета

военный, погибший при крушении вертолета в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 16:08 Фото: Telegram/Asaiyn Baikhanov
Сегодня, 11 августа 2025 года, похоронили одного из военных, погибших при крушении вертолета в в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Погибший Бахтияр Ержигитов был уроженцем Павлодарской области. Об этом рассказал аким региона Асаин Байханов.

"Сегодня родные и близкие простились с Бахтияром Ержигитовым – нашим земляком из села Шалдай Щербактинского района. Когда над озером Сорбулак военный вертолет перестал выходить на связь, мы до последнего надеялись и верили в благополучный исход… Но судьба распорядилась иначе", – написал он в Telegram.

Байханов продолжил, что Бахтияр был единственным сыном в семье и с юности посвятил себя службе Родине. После военного училища в Актобе и института им. Талгата Бегельдинова он служил в Семее, затем в Жетыгене, пройдя путь от бортинженера до майора. Ему было всего 32 года.

"От имени всех жителей Павлодарской области выражаю искренние соболезнования супруге Раушан, детям Ахмаду и Айлин, родителям Саниолле Ержигитовичу и Айман Задашевне. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить Бахтияра как мужественного и преданного сынa своей страны".Асаин Байханов

25 июля 2025 года в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны РК. На борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Первые фрагменты воздушного судна обнаружили 26 июля 2025 года. Тела двух погибших военных нашли 9 и 10 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
События
16:18, Сегодня
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров международных олимпиад
События
16:00, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров международных олимпиад
"Пошел отсюда!": в Алматы водитель автобуса напал на пассажира
События
15:26, Сегодня
"Пошел отсюда!": в Алматы водитель автобуса напал на пассажира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: